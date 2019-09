5 Jeansröcke, in denen du nicht nach Paris & Nicole in The Simple Life aussiehst

Wenn es um streitbare Kleidungsstücke geht, dann spalten sich am Jeansrock durchaus die Geister. Für viele gehört er zu den Klassikern im Kleiderschrank, für andere ist er mindestens eine Styling-Herausforderung. Denn egal ob man Jeansrock kurz, midi oder lang trägt, besteht doch immer die Gefahr sehr danach auszusehen, als wäre man in den 90ern hängen geblieben. Schlimmstenfalls kommen Assoziationen zu den Sternstunden von Paris Hilton und Nicole Richie in The Simple Life auf.