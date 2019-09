Denim verleiht seine*m Träger*in die Aura eines Menschen, der mit dir Pferde stiehlt, nachts in Schwimmbäder einbricht und freihändig Fahrrad fahren kann. Kurz: Einen Menschen, mit dem man gerne zusammen ist und der einem ab Sekunde eins sympathisch ist. Kein Wunder also, dass Plus und Plus gleich Plus ergibt und der Denim Total Look nicht erst seit dem epischen Auftritt von Britney Spears und Justin Timberlake bei den MTV VMA's anno 2001 ein modischer Evergreen ist.