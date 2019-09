Kommen wir zur Seide, die auf den ersten Blick für einen Sommertag wie gemacht erscheint. Sie ist luftig und leicht zu tragen, fühlt sich toll an und sieht immer gut aus. Bevor wir die Seide jedoch in den Himmel loben, kommen wir zurück in die Realität; Seide ist in Sachen Pflege leider ziemlich anstrengend.