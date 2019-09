11 sommerliche Plus-Size-Kleider zum Verlieben

Während es Jahre gibt, in denen man maximal eine Handvoll Sommerkleider trägt – einfach, weil es ständig regnet und kühl ist –, gibt es in diesem Sommer Tage, an denen wir wirklich nichts zum Anziehen haben. Wenn du keine Lust mehr hast, aller paar Tage das gleiche Outfit zu tragen, haben wir jetzt ein paar Shoppingtipps. Vom Gingham-Traum mit asymmetrischem Volantsaum bis hin zum vielseitigen, zeitlosen Blusenkleid haben wir elf süße Plus-Size-Dresses gefunden, in denen du die warme Jahreszeit sylish gekleidet genießen kannst.