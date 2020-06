Heureusement, l’une des tendances phare de l’été nous permet de combiner style et confort. J’ai nommé : la robe oversize ! Monochrome, imprimée, manche ballon, midi, mini, cette robe se décline à l’infini et a l’avantage d’être légère et de laisser circuler l'air, histoire de ne pas mourir de chaud cet été. Imaginez ça : vous n’avez qu’à enfiler une robe le matin et voilà habillée pour la journée. Pas de ceinture qui nous coupe le ventre pas de frottement, la liberté à l’état pur !