Plus-Size-Fashion: So stylst du deinen Sommeranzug an heißen Tagen

Ja, ich weiß! Der Sommer in Deutschland ist nicht unbedingt bekannt für heiße Temperaturen und lange Sonnenstunden. Es ist sogar recht wahrscheinlich, dass du am Morgen noch von Sonnenstrahlen geweckt wirst und schon am Nachmittag ziehen die grauen Wolken vor deinem Fenster auf. Aber ein Blick auf die Wettervorhersage lässt endlich wieder hoffen! In den kommenden Tagen soll es nämlich wieder viel sonniger und auch wärmer werden.