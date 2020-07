Mode : comment porter le “costume d’été”

Après des mois de confinement en pyjama et avec des chemises tachées de sauce tomate pour les appels Zoom , il semble - alors que nous nous adaptons à cette nouvelle normalité d’après confinement - que nous reprenons plaisir à nous habiller et porter toute notre garde-robe. Maintenant que la chaleur d’été est bien présente dans toute l’hexagone, et que nous sommes de retour au bureau, c’est l'occasion d'adopter enfin des ourlets plus courts.Une des tendances de la saison que j'ai remarquée est le "costume d'été", et plus particulièrement le costume bermuda, comme on le voit sur les podiums de MaxMara, Givenchy et Rejina Pyo pendant le fashion month printemps-été 2020. Pourquoi la perspective de porter un costume bermuda me séduit-elle autant ? Parce que pour moi, en tant que femme ronde, c'est un peu un défi vestimentaire. Pour ceux et celles d'entre nous qui font partie de la communauté grande taille , essayer de trouver des tenues de tous les jours qui épousent bien nos courbes peut être un peu difficile en soi, mais ça l'est encore plus lorsque nous abordons le sujet des tailleurs. S'il n'est pas fait correctement, un costume pour grande taille peut donner un résultat plus que douteux.Il existe cependant de nombreuses façons de rendre un costume adaptée à chaque occasion, que ce soit au bureau, pour un rendez-vous professionnel ou même pour sortir en soirée. Ce magnifique ensemble en rose gold d'ASOS Curve est en lin - la matière respirante idéale pour l'été - et le pantalon qui arrive au mollet, un clin d'œil à la tendance bermudas printemps-été 2020. J'ai assorti la veste avec rien d'autre en dessous qu'un soutien-gorge plongeant Elomi Matilda rouge écarlate (et un rouge à lèvres identique !), car j'aime bien être un peu audacieuse dans mes choix de style par moments, mais elle irait aussi bien avec une blouse légèrement cintrée, une chemise classique, une couleur pastel assortie ou néon contrasté, ou rien du tout ! J'ai ajouté une ceinture Gucci à la taille pour donner une touche chic des années 80. Vous pouvez terminer le look avec des bottes jusqu'aux genoux, des sandales pour le soir ou des baskets - les miennes sont des Converse.Ce que j'aime dans les smokings, c'est qu'ils peuvent être très polyvalents. Si vous n'avez pas envie de porter l'ensemble complet, vous pouvez toujours porter le bas tout seul avec un chemisier rentré à l'intérieur du pantalon. Bien que j'adore les crop top, en porter un avec un style bermuda ou un pantalon qui s’arrête entre le genou et la cheville a le potentiel de vous rapetisser, alors essayez plutôt d'opter pour une coupe plus courte au niveau du pantalon. Pour une journée au parc, essayez de porter le blazer seul avec un jean boyfriend style années 90, une paire de Converse funky et un crop top, ou, pour le travail, un body à manches en organza et un pantalon cigarette avec des chaussures plates élégantes fonctionnent tout aussi bien !Vous trouverez dans le diaporama quelques uns de mes costumes d'été préférés qui sont parfaits pour vous faire passer d'un look de jour chic à une soirée plus glamour.