Wie oft solltest du Pyjamas & Jogginghosen wirklich wechseln?

Es ist oft so schon schwer, morgens das Bett zu verlassen. Aber seit Beginn der globalen Pandemie gibt es nochmal wesentlich mehr Tage, an denen du am liebsten die ganze Zeit in deinem warmen Bett liegen bleiben willst. Und was würde denn schon dagegen sprechen? Das ist eben der gemütlichste Ort in deiner Wohnung. Und solange du im Bett bist, musst du auch nicht deinen kuscheligen Pyjama ausziehen – denn du wirst ja irgendwann sowieso wieder schlafen.