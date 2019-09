Alles, was du über Lippenpiercings wissen musst

Alle Piercings in der Unterlippe nennt man Labret-Piercings. Dieser Sammelbegriff umschließt seitlich sowie mittig gestochene Piercings, die dann wiederum in Unterkategorien aufgeteilt werden. Ihren Ursprung haben sie, wie die meisten Piercings, in den Traditionen von Naturvölkern (zum Beispiel bei den Inuits) und zeigten damals die Position des*der Trägers*Trägerin innerhalb des Stammes an. Lippenpiercings galten damals besonders bei Frauen als Schönheitssymbol. Labret-Piercings können sowohl aus Ringen bestehen als auch in Form von Steckern getragen werden.