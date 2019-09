Was du wissen solltest, bevor du dir ein Intimpiercing stechen lässt

Im Prinzip ist es nichts Besonderes, sich ein Intimpiercing stechen zu lassen. Solange man sich in professionelle Hände begibt, hat man nichts zu befürchten, sagt die ausgebildete Piercerin Elayne Angel, Mitglied der Association of Professional Piercers (APP) und Autorin des Buches The Percing Bible. „Das Besondere an Genitalpiercings ist aber, dass sie das Potential haben, sexuell zu stimulieren – allerdings im positiven wie negativen Sinne. Aber ansonsten unterscheiden sie sich nicht großartig von anderen Piercings, sondern sind normalerweise eine sichere Angelegenheit“, so Angel.