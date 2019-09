Trotzdem war ich selbst in meinem Leben sicher schon 373 Mal in dieser Situation. Je älter ich werde, desto seltener finde ich mich allerdings in diesem Karnevalszustand wieder. Ich weiß, was zu mir passt, probiere ab und an was aus, kaufe jedoch nichts Neues mehr. Wenn ich morgen mein Joy-Division-T-Shirt, das mir mein Ex ungefähr 2000 vermacht hat, auspacke, dann begegnen mir sicher einige peinlich berührte Blicke in der U-Bahn. Doch da ich so viele Erinnerungen mit dem Shirt und mit der Band verbinde, lass ich mich davon nicht irritieren. Ob ich damit mit einer pubertierenden Urban-Outfitters-Kundin verwechselt werden könnte, hängt wohl von meinen Concealer-Skills ab.