In den USA ist der sogenannte Prom ein riesiges Event. Wochen zuvor werden bereits erste Vorbereitungen für den großen Abend getroffen. Am aufregendsten ist dabei die Frage nach dem passenden Date. In teils aufwendigen Aktionen werden die Mädchen oder Jungen von ihren (festen) Freund*innen gefragt, die Feier gemeinsam zu besuchen. Mein bester Freund an der High School klingelte beispielsweise an der Tür meiner Gastfamilie und hatte im Vorgarten Blumen und Kerzen aufgebaut. Nach einer kleinen Tanzeinlage und eigens komponiertem Rap fragte er mich: „Würdest du mit mir zum Prom gehen?“ Natürlich sagte ich ja und begann sofort damit, unsere Outfits aufeinander abzustimmen. Das traditionelle Boutonniere, eine kleine Blume zum Anstecken an den Anzug, sowie ein passendes, florales Armband für mich, durfte natürlich nicht fehlen. Nach einer exzessiven Foto-Session ging dann der eigentliche Spaß los – gefeiert wurde in der extra für den Abschlussball geschmückten Sporthalle unserer Highschool. Dank der Styling-Tricks meiner amerikanischen Freundinnen sah ich bei meinem Prom definitiv weniger peinlich aus als bei der deutschen Variante. Thank Godness!