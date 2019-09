Abiball unter 80 € – 8 Traumkleider, die deine Sitznachbarin neidisch machen werden

Wer schon einmal in der Abteilung für Anlass- und Abendmode in einem großen Kaufhaus in Deutschland war, der weiß, dass die Zeit dort so gut wie stehen geblieben ist. Die Schnitte der Kleider könnten oft genauso gut aus den 80er oder 90er Jahren stammen, die Farben und Muster wiederholen sich in verlässlicher Regelmäßigkeit. Dabei will man doch gerade beim Abschlussball einen Look tragen, der den eigenen Stil, den man nebenbei in der gefühlt ewigen Schulzeit entwickelt hat, auch ausdrückt. Eben gerade so, dass Oma und Direktorin klar kommen, und die Sitznachbarin vielleicht ein kleines Bisschen neidisch wird.