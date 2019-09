24 Britney-Spears-GIFs für 24 Stunden am Tag

Wenn ich an Britney Spears denke, erscheint vor meinem inneren Auge noch immer das Schulmädchen mit Zöpfen, das den Flur entlang tanzt. Aber nur, wenn ich sie mir nicht gerade in roten Latexkostümen oder hautengen Stewardessenoutfits vorstelle.



Ich merke, wenn ich so richtig darüber nachdenke, dass Britney für die erinnerungswürdigsten Popkultur-Momente meiner Jugend gesorgt hat. Und ich weiß auch gar nicht, was besser war: die akribisch inszenierten Auftritte und Videos oder die hilflos normalen Momente einer heranwachsenden Frau, die sich zu Teenagerjahren bereits im Mittelpunkt der Medien befand. Momente, in denen sie beispielsweise ganz verknallt über Justin Timberlakes Witze lachte oder während sämtlicher Interviewaufzeichnungen herzallerliebste Grimassen zog.



In Anbetracht dieses unendlichen Repertoires habe ich mich verpflichtet gefühlt, die besten Momente der Pop-Ikone Britney Spears in einer Slideshow voller GIFs zusammenzufassen. Und versprochen, es ist für jeden etwas dabei. Für all diejenigen, die mit ihr aufgewachsen sind und ihr nachgetanzt haben, aber auch für die, die sich immer schon fragen, was es mit diesem Spears-Phänomen bis heute auf sich hat: Schaut genau hin.



Britney For The Win!