Hat Harry Styles bei Taylor Swifts Album folklore mitgewirkt?

In der Vergangenheit haben sich viele über die Songs von Swift lustig gemacht, die von ihren Ex-Freunden handeln. Vielleicht hat sie diesen kraftvollen, emotionalen Song also bewusst gemeinsam mit ihrem Ex geschrieben, um ein Zeichen zu setzen und das Steuer wieder selbst in die Hand zu nehmen? Einen ähnlichen Ansatz hat sie schließlich auch beim Video von “You Need To Calm Down“ verfolgt, in dem Katy Perry zu sehen war. So unwahrscheinlich ist die ganze William-Harry-Theorie also gar nicht, oder?