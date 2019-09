21 Hollywood-Klassiker, die heute kritisch gesehen werden müssen

Einer der Nebeneffekte, wenn man sich bestimmter sozialer und kultureller Feinheiten bewusst wird, ist, dass man Filme und Serien nicht mehr so leichtherzig ansehen kann, wie es bis vor etwa zehn Jahren noch möglich war. Handlungen, die man früher einfach so hingenommen hat, erscheinen einem mittlerweile schockierend und beleidigend. Die eigene Unschuld auf diesem Gebiet zu verlieren, ist allerdings eine ziemlich gute Sache. Denn es bedeutet, dass wir mit etwas Glück in Zukunft keine Komödien mehr sehen werden, deren Witze auf Kosten Schwächerer oder Minderheiten gehen oder die längst überholte, aber endlos gespielte Klischees wiederkauen, Stichwort „Quotentürke“. Vorbei sind die Zeiten der romantischen Komödien, in denen sich die Gedanken der unsicheren, erfolglosen, schüchternen Protagonistin 24/7 um das Objekt ihrer Begierde drehen: den unverschämten und im Grunde absolut misogynen „Frauenschwarm“, der sich gerne mit Statussymbolen schmückt, Frauen degradiert und weder Lust hat, die Wahrheit zu sagen, noch sich zu binden. Und in denen das Happy End daraus besteht, dass sie, mit offenem Haar und ein paar Kilo leichter, endlich am Ziel ihrer Träume angekommen ist und ihr ein weich geklopfter Typ seine ewige Treue schwört. Ist ja nochmal alles gut gegangen, danke für Nichts. Vielleicht werden wir stattdessen Teeniefilme sehen können, in denen das Thema Date Rape nicht unterschwellig als normal oder gar lustig dargestellt wird – nach dem Motto: „Selbst schuld, wer sich so aufführt.“ Mit der öffentlichen Sexismus-Debatte in den letzten Jahren wurde vielen von uns die Augen geöffnet. Wir wurden sensibilisiert für Rassismus und Sexismus im Alltag – von klassischen „Herrenwitzen“ bis hin zu einem US-amerikanischen Präsidenten, der es voll okay findet, Frauen in den Schritt zu langen.