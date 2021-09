„Ich ekelte mich vor mir selbst“: 3 Frauen erzählen von ihrer Pornosucht

Wieso entwickeln manche Menschen denn so eine Abhängigkeit von der Pornografie? Die Gründe dafür sind oft komplex und vielseitig. Unter den Frauen, mit denen Refinery29 darüber sprach, hatten viele schon in jungem Alter Zugriff zu Pornos; eine Befragte gab an, schon mit neun Jahren solche Videos gesehen zu haben. Das ist nicht so außergewöhnlich, wie es klingt. Eine Studie von 2019 fand heraus , dass 51 Prozent der Kinder zwischen elf und 13 Jahren schon Pornos gesehen hatten. Von den 14- bis 15-Jährigen waren es dann schon 66 Prozent (und diese Zahlen sind vermutlich Unterschätzungen).