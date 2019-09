Zwanghaft, lässig oder verschämt: Welche Art von Porno-User bist du?

Das Ergebnis? 75 Prozent der Befragten fielen in die Gruppe derer, die Pornos zur Erholung schauen und durchschnittlich 24 Minuten pro Woche damit verbringen, Pornofilme oder -videos zu schauen. Diese Gruppe punktete außerdem relativ niedrig in den anderen Punkten, der Hartnäckigkeit oder der Zwanghaftigkeit. Die Teilnehmer, die in diese Gruppe fielen, waren mehrheitlich weiblich und/oder in Beziehungen.