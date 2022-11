Nach meiner Trennung geht es mir körperlich schlecht – was kann ich tun?

Letztlich erfordert es viel Selbstmitgefühl, sich auf das ganze Spektrum der Trauer einzulassen. Wenn du es schaffst, solltest du diese Gefühle als natürlich und gerechtfertigt ansehen und deine Erlebnisse verarbeiten, indem du verständnisvoll mit dir selbst umgehst. Schau in dich hinein: Womit kannst du dir selbst etwas Gutes tun? Was würdest du einer geliebten Person in derselben Situation empfehlen ? Hast du Hobbys , die du in letzter Zeit vernachlässigt hast? Oder gibt es Menschen, deren Gesellschaft du vermisst ? All das kann dir dabei helfen, zu erkennen, dass sich das Leben auf ganz verschiedene Art immer weiterentwickelt – und du in jeder einzelnen Phase ganz neue Gründe zur Freude entdecken kannst.