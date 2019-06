Du glaubst vielleicht, dass es eine gute Idee ist, deine Liebe in einem seitenlangen Liebesbrief zu offenbaren oder sie auf eine pompöse und ausgefallene Weise zu gestehen, aber das ist meistens nicht der eleganteste Weg, so Dr. Patrick. „Normalerweise hat einer der beiden schon vorher Gefühle für die andere Person“, sagt die Autorin. In diesem Fall musst du vorsichtig sein und strategisch vorgehen. „Einige Freundschaften sind einfach noch nicht bereit für solche Gespräche. Oft ist es besser, sich mit kleinen Schritten an das Thema heranzutasten.“ Frage deine*n Freund*in, ob er oder sie dich zu einem Konzert oder einem Treffen mit alten Freunden begleiten will. Oder such dir ein anderes zwangloses Event, bei dem du gerne ein Date dabei hättest – so wie ein Treffen mit den Eltern im Café, wenn sie mal wieder in der Stadt sind. Reagiert dein*e Freund*in erfreut und interessiert, ist das ein gutes Zeichen. Sollte es ihm oder ihr unangenehm sein, kannst du es jederzeit als Gefallen abstempeln und der Freundschaft wurde nicht geschadet.