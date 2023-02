Wie lange dauert es wirklich, über eine:n Ex hinwegzukommen?

Sobald du beim Gedanken an deine:n Ex nicht mehr am liebsten Geschirr auf dem Boden zerschmettern würdest, ist es an der Zeit, zum zweiten Schritt überzugehen: der Selbstreflexion. Dazu betont Dr. Blair, wie wichtig es ist, ein starkes Support-Netzwerk um dich herum zu haben, das dir während dieser Phase zur Seite steht. „Setz dich mit einer vertrauten Person hin und frage: ‚Was habe ich aus alldem gelernt?‘, und: ‚Welche Rolle habe ich darin gespielt, dass alles schief lief?‘ Wenn du darüber nicht nachdenkst, wirst du alle alten Fehler nämlich einfach wiederholen und am Ende wieder in derselben Situation landen“, erklärt sie.