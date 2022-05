Nach 8 Jahren bin ich endlich über meinen Ex hinweg

Diese Trennung überschattete mein gesamtes drittes Jahr an der Uni. In jedem Club, in jedem Café und bei jeder Veranstaltung hätten die Worte „Weißt du noch, als du mit Thomas hier warst?“ als Neon-Schriftzug an der Wand blinken können. Ich war schon immer für Partys zu haben, aber zu dieser Zeit trank ich beim Ausgehen so viel, dass es anfing, mir Angst zu machen . Jedes Mal, wenn ich auf einem Foto auf Facebook markiert wurde, hoffte ich, Thomas würde es sehen. Ich war mit niemandem wirklich zusammen, aber ich hatte etwas Lockeres mit mehreren Typen gleichzeitig. Ich kämpfte darum, im Hier und Jetzt zu bleiben, aber meine Erinnerungen an den liebevollen, leidenschaftlichen Sex mit Thomas bahnten sich trotzdem ihren Weg in den Vordergrund.