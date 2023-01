Mein Freund ist mit seinen Ex-Freundinnen befreundet & es macht mich fertig

Ich vermute, er hat sich auch schon in der Vergangenheit in Beziehungen so verhalten. Vielleicht ist das auch einer der Gründe dafür, dass diese Beziehungen in die Brüche gingen . Bitte ihn darum, dir zu erklären, was ihm diese Freundschaften mit seinen Ex-Freundinnen bringen. Wenn du das Ganze von einem Standpunkt voller Neugier und Empathie angehst und ihm zeigst, dass du ihn gerne besser verstehen würdest, fühlt er sich womöglich wohl genug, um tiefer in sich hineinzuschauen und dir alles zu erklären. Vergiss dabei aber nicht, dass dieses Verhalten – aus welchem Grund auch immer – für ihn ganz normal war, bevor ihr euch kennengelernt habt. Warum hält er es für nötig, für eine Ex verfügbar zu sein, wenn sie sich meldet? Vielleicht war er mal derjenige, der zurückgelassen wurde ; zum Beispiel, weil er in seiner Kindheit von einer Bezugsperson verlassen wurde, eine geliebte Person starb oder er von einer Ex geghostet wurde. Vielleicht nahm er sich daraufhin bewusst oder unbewusst vor, niemals jemandem denselben Schmerz zuzufügen. Obwohl er also womöglich glaubt, er täte das Ganze aus Empathie, kann es auch bedeuten, dass es ihm schwerfällt, gesunde Grenzen zu ziehen. Oder er fühlt sich einzigartig dazu qualifiziert, seinen Ex-Freundinnen zu helfen. Oder er kann einfach nicht Nein sagen, weil er niemanden enttäuschen will. Ganz egal, welcher Grund dahinter steckt: Du brauchst einen besseren Einblick darin, wieso er das tut. Vor allem, weil du sagst, er entscheidet sich effektiv für sie und gegen dich – eine Überzeugung, die du ablegen kannst, wenn du herausfindest, dass sein Verhalten nichts mit dir oder einer Ex zu tun hat, sondern mit einem tiefen emotionalen Bedürfnis.