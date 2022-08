Welle, Lawine oder Vulkan: Welche Art von Orgasmus erlebst du?

Es gibt wenige Dinge auf dieser Welt, über die wir so wenig wissen wie über den weiblichen Orgasmus . Obwohl wir schon viele Stigmata rund um Sex und Lust entkräftet haben, hat sich die Forschung bisher vergleichsweise wenig mit sexueller Befriedigung beschäftigt. Und weil bis heute noch viele komische Repräsentationen vom weiblichen Orgasmus kursieren – sieh dir nur mal Sexszenen in Filmen und Serien an –, ist es kaum überraschend, dass wir auch heute noch einen großen „orgasm gap“ haben: Menschen mit männlichen Geschlechtsorganen kommen deutlich häufiger zum Höhepunkt als jene mit weiblichen . Bei Studie konnte sogar fast jeder zweite Mann die Position der Klitoris nicht korrekt identifizieren. Zum Glück wächst das Interesse der Wissenschaft an der weiblichen Lust immer mehr – und somit auch unser Wissen darüber. Zum Beispiel können wir den weiblichen Orgasmus inzwischen dank einer Studie der Karls-Universität in Prag in drei verschiedene Kategorien einteilen: Wellen, Lawinen und Vulkane.