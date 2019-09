Es ist nun mal so: die männliche Sexualität funktioniert in der Tat anders als die der Frau. Während der Weg zum Höhepunkt beim Mann einer relativ stringenten Dramaturgie folgt – nämlich Erregung, Erektion, Ejakulation – läuft der Sex bei der Frau längst nicht so linear ab. Der weibliche Körper ist in diesen Belangen komplexer, vielleicht auch komplizierter angelegt. Ihr Höhepunkt ist eben nicht so sichtbar, nicht klar von einem Anfang und einem Ende markiert – auch wenn es natürlich einige Merkmale gibt, die einen Orgasmus erahnen lassen. Von einem erhöhten Puls, angeschwollenen Schamlippen oder Gebärmutterkontraktionen ist immer wieder die Rede, als eindeutig biologisch Zeichen gelten sie jedoch nicht. Sie sind zudem auch bei jeder Frau anders ausgeprägt. Manche Frauen durchleben beim Sex ein Auf und Ab, sind mal weniger erregt, dann wieder mehr.