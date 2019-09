Was du machen kannst, wenn du beim Sex keinen Orgasmus bekommst

„Ich bin mit demselben Jungen bald drei Jahre zusammen und meine chronische Unfähigkeit, einen Orgasmus während des Sex zu bekommen wird mehr oder weniger problematisch. Wenn ich masturbiere? Dann habe ich kein Problem damit. Aber mein Freund fängt an, unsicher zu werden und zu denken, dass er schlecht beim Sex ist. Ich habe ihm trotz allem milliardenmal versichert, dass es bei Frauen einfach anders ist. Ich hatte vielleicht fünf männliche Partner in meinen 23 Lebensjahren und bin mit keinem von ihnen jemals zu einem Orgasmus gekommen. Ich hätte so gerne die ganze Bandbreite der Erfahrung und würde so gerne wissen, wie es sich anfühlt, mit jemand anderem einen Orgasmus zu bekommen.“

Ich hatte die umgekehrte Erfahrung mit einem männlichen Partner, der durch Sex mit mir nicht zum Orgasmus kam — nicht nie, aber nicht oft — obwohl er regelmäßig für sich allein kam. Ich glaubte ihm, als er mir versicherte, wie sehr er unseren Sex genießen würde, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich auf einer Ebene als Partner versagen würde.



Aber rate mal, was ich machen musste? Ich musste ihm beim Wort nehmen, mich verdammt nochmal damit abfinden und mich selbst auch genießen. Oft erlauben Partner von Menschen mit Anorgasmie, — ob primär (sie kommen nie zum Orgasmus), sekundär (sie kamen schon einmal zum Orgasmus, jetzt aber nicht mehr), oder situationsbedingt (sie kommen unter bestimmten Umständen, z.B. während des Sex mit einem Partner, nicht zum Orgasmus) — dass ihre eigenen Unsicherheiten die Belange ihres Partners in den Hintergrund drängen. Ich will nicht ''Problem'' sagen, weil nicht jeder das Nichtvorhandensein eines Orgasmus' als solches sieht. Ja, zugleich wäre es schön, wenn du zusammen mit deinem Freund kommen würdest. Obwohl der Orgasmus nicht das A und O im Sex ist, ist er, wie du gesagt hast, ein Teil der ganzen Bandbreite der sexuellen Erfahrung — und es ist ein wirklich, wirklich spaßiger Teil.



Eine Frage an dich: Was zählst du zu 'Sex' dazu? Schätzungsweise nur 25% der Frauen kommen regelmäßig durch vaginalen Geschlechtsverkehr zum Orgasmus, meistens weil der vaginale Verkehr nicht sehr viel in Richtung klitoraler Stimulation bietet. Autoaufkleber lehren uns, dass es in der religiösen Vielfalt viele Wege und einen Berg gibt. Mein Nachtrag ist, dass es viele Wege gibt, den Orgasmus zu erreichen und keiner ''richtig'' ist. Ein Orgasmus ist ein Orgasmus und du brauchst vielleicht manuelle oder orale Stimulation oder ein Spielzeug, das du zusammen mit deinem Partner benutzt.

Ich werde für vibrierende Penisringe eintreten, bis ich meinen letzten Atemzug getan habe. Meine letzten Äußerungen an meine Groß-Großenkel werden Lobeshymnen auf sie sein. Ich werde auch nie ein Interview vergessen, das ich einmal mit einer Frau geführt habe, die noch nie einen Orgasmus gehabt hatte, bis sie im Alter von 26 Jahren eine flüchtige Bekanntschaft mit zu sich nach Hause nahm, die eine einladende Fingerbewegung verwendete, um einfach so ihren G-Punkt zu stimulieren. Sie kam vier Mal. Diese Frau gibt mir Hoffnung.



Überleg' dir, wie du dich entspannen kannst und ziehe in Betracht, deinem Partner deine Masturbationstechnik zu demonstrieren, damit er sie an dir ausprobieren kann.



Technische Empfehlungen mal beiseite ist es möglich, dass deine Form der Anorgasmie eher von emotionalen als körperlichen Gründen herrührt. Wenn weitere Erkundungen mit deinem Partner dich nicht dorthin bringen, wo du hin möchtest, würde ich empfehlen, dich für eine Beratung mit einem örtlichen Sextherapeuten in Verbindung zu setzen. Ein guter Therapeut kann dir helfen, die Verhaltensmuster hinter deiner Unfähigkeit zu erkennen, um diesen besonderen Berggipfel zu erreichen.