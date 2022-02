Lasst uns bitte endlich mit dem Mythos der „verrückten“ Ex aufräumen

Wie Bell Hooks in All About Love – New Visions schreibt, lügen Männer, um ihre Macht über Frauen aufrechtzuerhalten, und indem sie das tun, „präsentieren sie ein falsches Selbst“. Der Preis, den sie dafür zahlen, ist aber letztlich „der Verlust ihrer Fähigkeit, Liebe auf authentische oder sinnvolle Weise zu geben und zu empfangen“. Der Ausdruck einer Emotion, eines leidenschaftlichen Gedankens oder Gefühls macht eine Person – unabhängig von ihrer Sexualität oder ihrem Geschlecht – nicht „verrückt“ oder „irre“. Es macht sie menschlich. Wenn jemand also eine Ex-Partnerin mit diesen Worten beschreibt, solltest du dir den Gefallen tun und fragen, warum.