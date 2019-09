Wahre Befriedigung bedeutet, sich einen Wunsch zu erfüllen und das auch zu genießen. Befriedigung hat im Übrigen nichts mit Völlerei zu tun. Tatsächlich ist es meist das genaue Gegenteil. In meinen eigenen Diättagen aß ich für gewöhnlich einen „Rührschüssel-Salat“ zum Abendessen. Darunter verbarg sich ein Salat, der so riesig war, dass ich ihn aus meiner größten Rührschüssel essen musste. Und wenn ich „Salat“ meine, dann spreche ich von einer Packung Salat in Familiengröße, die in Essig getränkt wurde, und so ziemlich nichts anderem. Am Ende dieser Mahlzeit war ich bis oben hin voll, aber bei weitem nicht befriedigt. Wenn ich gegessen hätte, worauf ich Appetit gehabt hätte – sei es ein Stück Huhn oder Pizza – hätte ich viel weniger gegessen. Ich hätte mich wohl und satt gefühlt, etwas mit meinem Abend anfangen können, außer da zu sitzen und darauf zu warten, dass mein Bauch, der voll mit Ballaststoffen ist, fertig mit dem Verdauen ist. Aber damals wäre mir das nie in den Sinn gekommen – auch nicht, mich zu fragen, was ich überhaupt will. Als ich da so auf meinem Schlafzimmerboden saß (wo ich die meisten meiner Mahlzeiten gegessen habe), fühlte ich mich, als hätte mich jemand gerade mit Styropor aufgefüllt. Ich konnte das Weinen meines eigenen Appetits kaum hören, denn es war ja unter all der Füllung begraben. Und genau das war der Punkt.