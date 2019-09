Einige von uns können cholerisch werden, wenn sie etwas getrunken haben. Das ist nichts Neues. Da unsere Gehirne beim Trinken mehr von der „glücklichen” Chemikalie Dopamin freisetzen, kann Alkohol unsere Hemmungen abbauen und uns sorgenfrei machen. Für manche Leute manifestierte sich dies darin, dass sie sich entspannter fühlen. Für andere kann es dazu führen, dass sie sich weniger Gedanken über die Folgen ihres Handelns machen.



Bei meinem jüngsten Urlaub in Berlin geriet ich in einen heftigen Streit mit einer engen Freundin während einer feucht-fröhlichen Partynacht. Ich war schuld. Ich war wegen etwas Harmlosem durchgedreht – nur etwas, was sie gesagt hatte, was ich in den falschen Hals gekriegt habe. Am nächsten Morgen entschuldigte ich mich mehrmals; ich hatte so ein schlechtes Gewissen davon, wie ich meine Freundin behandelt und den ganzen Spaß verdorben hatte.



Dies war, ehrlich gesagt, kein Einzelfall. Es gab noch weitere Abende, an denen ich mit Freunden wegen eines dummen Missverständnisses gestritten habe oder wütend wegen einem Fremden geworden bin, nachdem er mich unbeabsichtigt auf der Tanzfläche angestoßen hatte.



Es wurde weitgehend nachgewiesen, dass Alkohol Erwachsene gewalttätiger machen kann. Statistiken zufolge stand der Täter bei fast der Hälfte aller Gewaltverbrechen in Großbritannien unter Alkoholeinfluss. Das Innenministerium hat gezeigt, wie das Nachtleben – d.h. Kneipen, Nachtclubs, sowie der Alkohol, den sie verkaufen – die Kriminalitätsrate erhöht; vor allem in den Stadtzentren. Dieses Problem wird durch die Tendenz in Großbritannien für das sogenannte Komasaufen nur vergrößert. Es betrifft vor allem „junge Männer, die einander nicht besonders gut kennen.”



Alkohol ruft aber Aggressivität nicht nur bei Männern hervor. In einer 2012 durchgeführten Studie der Universität von North Carolina meinte Dr. Nora Noel, Professorin für Psychologie an der Universität, dass Frauen ihre Wut seltener ausdrücken. Und diese Unterdrückung ihrer Gefühle könne zu einem Druckaufbau führen, der durch Alkohol aufbrechen könnte.



Das kommt mir bekannt vor; normalweise bin ich zwar ziemlich sanftmütig, aber meine Nahestehenden haben sogar angefangen, meine betrunkenen Zornausbrüche als „Prosecco-Wut” zu bezeichnen. Deswegen zögere ich, mit ihnen rauszugehen und in demselben Maß wie sie zu trinken, damit ich mich nicht anders benehme als sonst. Ich frage mich, woher dieses Verhalten kommt und ob meine Wut beim Trinken ein Zeichen für etwas Düsteres in meiner Persönlichkeit ist.



Dr. Joshua Gowin vom nationalen Institut für Alkoholismus und Alkoholmissbrauch erklärt, dass „Alkohol wie jede Droge kein Verhalten einführt, das nicht bereits vorhanden ist.“ Er behauptet, dass Alkohol keine neuen Verhaltensweisen schaffen und nur die Verhaltensweisen, die bereits in einer Person vorhanden sind, verstärken könne. Das Problem liege darin, dass Alkohol die im präfrontalen Cortex des Gehirns durchgeführte Aktivität verlangsame, die in Verbindung mit Selbstkontrolle und Selbstreflexion gebracht worden sei. Daher: „Wenn man sich normalerweise unter Kontrolle bringen oder erkennen würde, dass seine Aktionen oder Reaktionen nicht angemessen sind, schafft man dies nicht, wenn man betrunken ist“.



Weitere Wissenschaftler sind der Meinung, dass Wutausbrüche unter Alkoholeinfluss eher ein genetisches Problem seien. Laut der Zeitschrift Men’s Weekly fand eine Studie 2015 in Finnland heraus, dass Menschen mit einer mutierten Form des HTR2B-Gens eine Tendenz besitzen, unter Alkoholeinfluss gewalttätiger, rücksichtsloser und impulsiver zu werden. In einer kleinen Testgruppe von 14 Finnen, die ein bestimmtes mutiertes Gen tragen, war die Wahrscheinlichkeit, einen Streit zu suchen oder einen Wutausbruch zu erleben, bei denjenigen größer, die Alkohol konsumierten.