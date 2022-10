Mein Ex hat mich betrogen. Wie ich lernte, damit umzugehen

Wenn du wie Ruby vor der Herausforderung stehst, dein Selbstwertgefühl nach einem Betrug wieder aufzubauen, solltest du wissen, dass es zwar nicht einfach, aber definitiv möglich ist. Es ist wichtig, dass du wieder lernst, deinem Urteilsvermögen zu vertrauen und dein Selbstvertrauen wieder aufzubauen – sowohl was deine Entscheidungen als auch deine Selbstwahrnehmung angeht, sagt Dr. Arroll. Sie erklärt, dass Untreue eine Art „Betrugstrauma“ ist – das Trauma , das entsteht, wenn dein Vertrauen von einem geliebten Menschen, einem:einer intimen Partner:in oder einer vertrauenswürdigen Institution gebrochen wird. Ein Betrugstrauma kann dazu führen, dass Menschen das Vertrauen in ihr Urteilsvermögen über andere, aber auch in ihre eigene Realität verlieren. „Bei einem Betrugstrauma kann es zu Wut, Trauer und Frustration kommen: ein ganzes Wechselbad der Gefühle“, sagt sie – und es ist wichtig, diese Gefühle nicht zu verdrängen. „Wenn wir versuchen, diese Gefühle zu verdrängen, können wir uns in bestimmte schädliche Verhaltensmuster stürzen, wie z. B. eine neue Beziehung einzugehen, bevor wir wirklich Zeit hatten, das Geschehene zu verarbeiten , oder zu Drogen oder Alkohol zu greifen, oder in eine Negativspirale in den sozialen Medien geraten.“