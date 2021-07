So hörst du damit auf, dich die. ganze. verdammte. Zeit schuldig zu fühlen.

Während wir uns alle natürlich darüber freuen, haben wir aber alle auf einmal wieder viel mehr Optionen als noch vor einigen Monaten. Und nach einem Jahr, in dem uns immer wieder gesagt wurde, dass Handlungen, die wir früher nicht in Frage gestellt hätten, nun eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit darstellen, werden wir das Gefühl nicht los, dass wir etwas falsch machen . Wir machen uns Sorgen darüber, dass wir zu viel ausgehen und zur Infektionsrate beitragen oder zu viel zu Hause sind und megaviel verpassen. Wir machen uns Gedanken darüber, dass wir weit über unsere Verhältnisse leben und nicht mehr Geld für einen guten Zweck spenden oder gar nichts ausgeben und damit die lokale Wirtschaft nicht unterstützen. So oder so haben wir alle gerade ständig enorme Schuldgefühle. Sie schwappen über, während sich die Welt langsam wieder öffnet.