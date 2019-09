Das passiert mit deinem Körper, wenn du betrogen wurdest

Jeder und jede, der oder die schon einmal betrogen wurde, weiß, wie sehr es einen verändert. Es kann dein Selbstwertgefühl beeinträchtigen, deine Fähigkeit, deiner/m (zukünftigen oder immer noch aktuellen) Partner/in zu vertrauen und sogar Einfluss auf deine Sicht auf Beziehungen haben. Um mehr darüber herauszufinden, welchen Effekt es auf Menschen hat, wenn sie betrogen wurden , hat die Universität von Neva 232 Collegestudenten über drei Monate befragt. Was sie gemeinsam haben? Jede/r von ihnen wurde schon einmal von ihrer/m Partner/in betrogen. Ihre Studie, die in dem Journal of Social and Personal Relationships veröffentlicht wurde, bestätigt, dass Untreue einen großen Einfluss auf unser Verhalten hat und geht davon aus, dass das Ausmaß des Einflusses davon abhängig ist, wie man selbst über Untreue denkt.