Ich trennte mich von meiner Partnerin, obwohl ich sie noch liebte

Es kann aber auch genauso angsteinflößend sein, die romantische Liebe gegenüber der Karriere oder anderen Lebenszielen vorzuziehen. Die Akademikerin Carolina Bandinelli , die zur Liebe im digitalen Zeitalter forscht, erklärt: „Liebe in der Form einer Beziehung verlangt dir zwangsläufig ab, etwas von dir für die andere Person oder mit ihr zusammen aufzugeben, oder Kompromisse zu finden. Daher kann Liebe auch als gefährlich empfunden werden.“ In anderen Worten: Was, wenn wir unsere Lebensziele für eine Beziehung aus dem Fenster werfen, die am Ende vielleicht nicht funktioniert? Was, wenn wir den daraus entstehenden Groll nie wirklich hinter uns lassen können?