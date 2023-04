Eine Woche in New York als PR-Managerin mit 190.000 Euro Jahresgehalt

Erwartet wurde es nicht unbedingt. Mein Dad hat sein Studium nie abgeschlossen, und meine Mom erst in ihren 30ern. Ich wollte aber immer studieren und bekam dafür auch viel Unterstützung von meiner Familie. Hätte ich was anderes machen wollen, wäre das für sie aber auch okay gewesen. Ich war eine sehr ehrgeizige Schülerin und bekam für die High School sogar ein Stipendium, wodurch ich auf eine Privatschule gehen konnte. An dieser Schule war die Erwartung aber sehr stark, danach studieren zu müssen. Ich bekam einen Studienplatz an einem guten College mit einem ordentlichen Stipendium und arbeitete nebenbei in einem Restaurant, um meine Lebenshaltungskosten zu bezahlen. Meine Eltern steuerten einen Teil der Studienkosten bei, und für den Rest nahm ich einen Kredit auf.