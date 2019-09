Die Alarmglocken läuteten. Fürs Protokoll: Ich habe das unglaubliche Glück, dass ich nie mit sexuellem Missbrauch zu tun hatte, aber unabhängig davon hatte er absolut kein Recht, ein eventuelles Trauma aufzurühren, um so an eine Verabredung zu kommen. Ich schrieb sofort unserer Schauspiellehrerin eine E-Mail und sie kontaktierte ihn mit der Anweisung, die Kommunikation mit mir zu beenden. Außerdem verbot sie ihm, weiter an dem Programm teilzunehmen.



Er schickte mir eine fadenscheinige Entschuldigung, in der er teilweise einen ausgesprochen verstörenden Ton an den Tag legte. Nach dieser E-Mail verging fast ein Jahr ohne ein Zeichen von ihm. Ich war der Meinung, dass diese Quälerei nun überstanden sei, obwohl ich mir Sorgen machte, dass ich ihm auf der Straße oder im Theater über den Weg laufen könnte. In diesen Monaten achtete ich ganz besonders wachsam auf Männer, die aufdringlich oder instabil wirkten.



Ungefähr nach einem Jahr bekam ich wieder E-Mails von ihm. Ich bin mir nicht sicher, was ihn dazu veranlasst hatte, aber er fing an, mir täglich E-Mails zu schicken, manchmal sogar mehrere an einem Tag. Der Inhalt seiner Nachrichten variierte – manchmal schien er in guter Stimmung zu sein und er erzählte von seinem Tag oder von Streitigkeiten mit seinem Mitbewohner. Manchmal gab er mir langatmige „Schreiblektionen“, von denen ich seiner Meinung nach profitieren konnte. Andere Male diskutierte er die zahlreichen psychischen Krankheiten, unter denen er seiner Meinung nach litt, seine kaputte Kindheit, unangemessene Details von mir, an die er sich erinnerte. Er äußerste Vermutungen, die er aufgrund unserer kurzen gemeinsamen Unterrichtszeit entwickelt hatte, gab Liebeserklärungen ab und schickte mir Drohungen, die er als „Scherz“ verpackte. ” Was mir besonders auffiel, war das Maß an Vertraulichkeit, mit dem er mich ansprach — schließlich hatte ich kein einziges Mal auf seine Avancen reagiert. Er sprach mit mir, als würde ich voller Spannung darauf warten, von ihm zu hören, um alles, was er sagte, wie ein Schwamm aufzusaugen und dann mehr davon zu wollen. Diese Vertraulichkeit machte mich rasend.



Mein damaliger Freund schlug vor, die E-Mails einfach nicht mehr zu öffnen, da sie mich nur aufregen würden, aber ein Teil von mir musste wissen, was er sagte. Ich musste wissen, ob er vorhatte, das Ganze noch weiter zu treiben. Vielleicht wollte er herausfinden, wo ich lebte oder wo ich arbeitete. Das Öffnen seiner E-Mails wurde zu einem gefürchteten täglichen Ritual. Ich überstand den Schwall unerwünschter Worte, indem ich versuchte, die Absurdität der Situation mit Humor zu sehen. „Oh, sieh mal, was er heute zu sagen hat!“, sagte ich dann scherzhaft zu meinem Freund in dem halbherzigen Versuch, zu beweisen, dass es mir gutging — zu beweisen, dass diese Person mich nicht treffen konnte. Aber all das, war nur ein fadenscheiniger Versuch, die Angst, die sich langsam in mein tägliches Leben einschlich, zu überdecken.



Nachdem er mich zwei Monate lang online belästigt hatte, tauchte er in der Lobby des Hotels auf, in dem ich als Kellnerin arbeitete. Eilig erklärte ich die Situation meinem Manager, der mich zum Hintereingang begleitete und mich im Taxi nach Hause schickte. Da wurde mir klar, dass es nicht mehr darum ging, einfach nur ein paar Dutzend E-Mails lachend abzutun. Ich machte mich auf den langen und beschwerlichen Weg, eine zivilrechtliche Kontaktsperre, auch als einstweilige Verfügung bekannt, zu erwirken.



Falls jemand an dem ganzen bürokratischen Alptraum interessiert ist, den ich auf mich nehmen musste, um an die einstweilige Verfügung zu kommen, schicke ich ihr oder ihm die Infos hierzu gern gesondert zu, aber das Ganze ist einfach zu langwierig und langweilig, um hier weiter darauf einzugehen. Ich will nur sagen, dass es Monate dauerte, in denen ich viele Male in der 555 West Harrison Street (beim Amtsgericht von Cook County, das für Fälle von häuslicher Gewalt zuständig ist) vorsprach. Ich verbrachte Stunden damit, mit verschiedenen Sheriffbüros zu telefonieren. Ich stritt mich weitere Stunden mit Polizeibeamten, die „Belästigung auf elektronischem Wege“ nicht als einen berechtigten Anspruch anerkennen wollten. (Ein Kriminalbeamter sagte mir sogar, es wäre mein Fehler, weil ich die E-Mails geöffnet hatte.) Und zu guter Letzt habe ich noch Stunden mit meinen eigenen juristischen Recherchen verbracht, falls ich mich selbst vor Gericht vertreten müsste, sollte ich es denn je bis dorthin schaffen. Am 2. März 2011 wurde Brandon dann endlich eine temporäre einstweilige Verfügung zugestellt, auf die er mit einer E-Mail reagierte, mit der er mir eine Kopie des Stücks schickte, das er „für mich geschrieben“ hätte. Er versprach, sollte ich mich bereit erklären, die Anklage fallen zu lassen, mir die Hauptrolle in dem Stück zu geben, wenn es aufgeführt werden sollte. Kein Scherz.



Dieses scheinbar unschuldige Angebot war aber eine offizielle Gesetzesübertretung, wodurch mein zivilrechtliches Kontaktverbot zu einer strafrechtlichen Angelegenheit wurde. Darüber hinaus zeigte es mir, dass Brandon keinen Schimmer davon hatte, was hier eigentlich ablief, dass er auch nicht die Absicht hatte, sich an das Gesetz zu halten, und — was mir am meisten Angst machte — dass er den Bezug zur Realität verloren hatte. Ich würde es niemals wagen, bei anderen eine geistige Krankheit zu diagnostizieren, aber bei Brandon konnte man irgendwie gar nicht anders, als zumindest stark zu vermuten, dass er psychisch krank war. Und so wütend ich auch war, hatte ich manchmal trotzdem Mitgefühl mit ihm, weil mir klar war, dass er innerlich vielleicht Kämpfe austrug, die er nicht unter Kontrolle hatte. Einmal habe ich mich sogar beim Amtsgericht in der Abteilung für häusliche Gewalt erkundigt, ob es in meinem Fall die Möglichkeit für ein psychiatrisches Screening und eine Behandlung gäbe. Aber das waren nur Momente, die sich mit anderen Momenten abwechselten, in denen ich dachte: „Nein, er weiß genau, was er tut. Er ist ein funktionierendes Mitglied der Gesellschaft und nutzt diese Krankheiten und die vermeintliche Hilflosigkeit nur als Ausrede. Er will mich damit manipulieren, damit ich aufgebe.“



Vielleicht werde ich nie erfahren, was hinter all dem steckte, was ich aber weiß, ist, dass es mich total in den Abgrund riss. Das grauenvolle Bild eines wütenden und emotional gestörten Mannes, der in einem Kino um sich schießt, um sich an seiner Ex-Freundin zu rächen, machte sich in meinen Träumen breit. Ich konnte nicht mehr schlafen. Ich fehlte auf der Arbeit. Ich ließ meine Frustration und meine Vorwürfe an meinem Freund aus und wir trennten uns. Wenn ich morgens aufwachte, musste ich meinen Kiefer erst einmal 15 Minuten lang massieren, bevor ich ihn weit genug aufbekam, um zu sprechen. Es war eine schreckliche Zeit, auf dich ich heute traurig und wütend zurückblicke.