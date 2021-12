Finanzielle Traumata: So überwindest du sie

„Nimm wahr, was in deinem Körper passiert, und nutz diesen, um dein Nervensystem zu regulieren“, rät Chantel. „Das kannst du tun, indem du deinen Atem verlangsamst, dich in dem Raum, in dem du dich befindest, zurechtfindest und dir deiner fünf Sinne bewusst wirst und dich fragst, was du siehst, was du hörst, was du fühlst, was du riechst oder was du schmeckst. Sobald du dich ausgeglichener fühlst, kannst du deine persönliche Geschichte in Zusammenhang mit Geld erkunden. Frag dich, was die Quelle deines Traumas ist. Vielleicht stellst du dabei ja zum Beispiel fest, dass das alles mit dem Thema Wertschätzung zu tun hat. Denk darüber nach, wo du diese Verbindung zum ersten Mal hergestellt hast. Auf diese Weise kannst du dich von diesem Narrativ lösen.“