L'argent peut sembler futile et nos sentiments à son égard peuvent trop facilement être attribués à la quantité que nous possédons, ainsi qu'à la société dans laquelle nous vivons. Il m'a fallu un certain temps pour prendre en charge mes émotions et mes déclencheurs sur cette question. J'ai commencé à réaliser que nombre de mes interactions, nombre de mes jugements sur les autres, et sur les personnes avec lesquelles je me sentais ou non digne, étaient liés à mon traumatisme financier. Mon besoin de me précipiter pour payer l’addition, même si on ne l'attendait pas de moi, n'était pas un simple geste de générosité, mais bien le résultat d'un traumatisme.