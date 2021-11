Pourquoi ouvrir votre relevé de compte vous angoisse autant

Après avoir créé une pyramide d'exposition pour elle et parlé des traumatismes financiers qu'elle a subis en grandissant, nous avons pu mettre le doigt sur l'origine de son besoin de surconsommation : elle n'avait pas la possibilité de s'offrir ce qu'elle voulait quand elle était plus jeune et se sentait privée. Maintenant qu'elle avait un revenu à plus de six chiffres, elle ne voulait plus rien se refuser. Aujourd'hui, elle ne fait plus d'achats impulsifs, elle ne cumule plus de dettes et n'a pas honte de se connecter et de consulter son solde bancaire (qui augmente d'ailleurs !). Et vous pouvez vivre la même expérience, mais n'oubliez pas que ces changements prennent du temps et c'est tout à fait normal.