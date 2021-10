Comment économiser de l’argent, en fonction de votre type de personnalité

Gérer son argent et se préparer pour l'avenir n'a jamais été aussi important. Mais pour celles et ceux d'entre nous qui peuvent à peine s'en tenir à une routine de soins de la peau et encore moins à un budget, on peut avoir l'impression de ne pas faire ce qu'il faut. Nous sommes là pour vous dire que vous n'êtes certainement pas seul·e et que la solution à vos problèmes d'épargne peut consister à adapter votre approche à votre "personnalité financière".