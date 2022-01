So sparst du Geld – je nach deinem Persönlichkeitstyp

Es war noch nie so wichtig wie heutzutage, unser Geld richtig zu verwalten und für unsere Zukunft vorzusorgen. Aber denjenigen von uns, die sich kaum an eine Hautpflegeroutine halten können, geschweige denn an ein Budget, kann das ganz schön schwerfallen. Falls du zu diesen Menschen gehörst, bist du damit aber alles andere als allein. Außerdem haben wir gute Neuigkeiten für dich: Deine Geldprobleme lassen sich aus der Welt schaffen, indem du deinen Umgang mit Geld auf deinen „finanziellen Persönlichkeitstyp“ abstimmst.