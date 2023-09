Warum du dich wirklich davor drückst, deinen Kontostand zu checken

Dein Nervensystem reicht von deinem Gehirn bis in deine Zehen und kontrolliert beispielsweise deinen Puls, deine Verdauung und die Menge an Luft, die du in deine Lunge aufnimmst. (Denk nur mal daran, was mit deinem Herzschlag passiert, wenn du vor einer großen Präsentation nervös wirst! Dahinter steckt dein Nervensystem.) Gleichzeitig soll es Bedrohungen wittern – und das äußert sich in Form der Kampf-oder-Flucht-Reaktion. Die half uns schon ganz früh dabei, vor Raubtieren zu fliehen. Heute bekommst du dieses Adrenalin aber auch zum Beispiel dann zu spüren, wenn du dich in dein Bankkonto einloggst oder deinem:deiner Partner:in erzählst, wie viel Geld du beim Shoppen ausgegeben hast. Wenn das passiert, kommuniziert unser Gehirn unserem Nervensystem: „Hey, was du da gerade getan hast, ist echt stressig. Es ist sicherer, wenn wir uns davor drücken.“ Wenn wir verstehen, warum wir etwas überhaupt vermeiden – und dass es sich dabei zum Teil um eine schlichte körperliche Reaktion handelt –, ersparen wir uns damit die Scham und Verwirrung.