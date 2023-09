Wie Frauen mit „Girl Math“ ihre Ausgaben rechtfertigen

Girl Math ist natürlich keine neue Erfindung, wurde aber vor Kurzem durch die neuseeländische Radio-Show Fletch, Vaughan & Hayley wieder bekannt gemacht, in der es seit Neuestem die Reihe „Girl Math“ gibt. In einem Beitrag hilft die Crew zum Beispiel einer Zuhörerin dabei, ihr 330 Dollar (umgerechnet etwa 305 Euro) teures Abendkleid zu rechtfertigen, während ein Wirtschaftswissenschaftler zuhört und am Ende seine Meinung dazu abgibt. „Sie will das Kleid dreimal tragen. Damit kostet es nicht 330 Dollar, sondern 110“, findet Hayley. Einer ihrer Co-Moderatoren ergänzt, dass sich das Kleid ja auch weiterverkaufen ließe. Wenn die Zuhörerin es für über 110 Dollar verkaufe, könne sie es damit einmal „umsonst“ tragen. Die Diskussion geht eine Weile so weiter, sodass der Wirtschaftswissenschaftler am Ende des Clips sogar zu dem Schluss kommt, dass das Kleid tatsächlich eine gute Anschaffung sei. Soll heißen: Die „Mädchen-Mathe“ hat in diesem Fall funktioniert.