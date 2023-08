12 Frauen verraten, wie viel sie für ihr Brautkleid ausgegeben haben

In allen Kulturen dieser Welt erfordern bestimmte Lebensmeilensteine besondere Kleidung – und das gilt vor allem für Hochzeiten . Das Brautkleid , das ursprünglich als Statussymbol galt, hat sich im Laufe der Zeit enorm weiterentwickelt: Wohingegen man in den 80ern noch kiloweise Tüll mit sich herumschleppte, ist das Kleid heutzutage oft deutlich dezenter und lässt sich auch nach dem großen Tag noch tragen. So oder so kosten diese Outfits häufig aber ein kleines Vermögen – zusätzlich zur Hochzeit selbst , die in Deutschland bei 60 Gästen durchschnittlich 18.000 Euro kostet.