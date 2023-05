Ich zahle über 100.000 € für meine Hochzeit & fühle mich ausgeraubt

Kelsea und ihr Partner wurden also kreativ. „Wir heirateten in der Kapelle einer Universität. Das kostete uns nur rund 1.000 Euro“, sagt sie. „Unser Hochzeitsempfang fand dann in der Cafeteria meiner Grundschule statt. Diese Location hatte ich mir nicht ausgesucht; das war die Idee meiner Mutter, und sie wollte einfach nicht nachgeben, also tat ich es. Wir durften dort umsonst feiern und hatten die Cafeteria das ganze Wochenende für uns. Noch dazu durften wir dort so viel Alkohol ausschenken, wie wir wollten. In den sechs bis acht Monaten vor der Hochzeit kauften wir also Alkohol in großen Mengen“, erzählt sie.