Wie du eine Hochzeitseinladung absagst, ohne wie ein Arsch zu wirken

Selbst wenn du nicht an den Feierlichkeiten teilnimmst, gehört es zum guten Ton, sich etwas Nettes für das Hochzeitspaar zu überlegen. Was genau das ist, hängt davon ab, wie nah du den beiden stehst. Wenn ihr euch gut kennt, kannst du zum Beispiel deine Hilfe bei der Organisation des Junggesellinnenabschieds anbieten. So zeigst du, dass du trotzdem an ihrer Hochzeit teilhaben möchtest. Wer darauf keine Lust hat, kann die beiden auch zu einem schönen Abendessen einladen, um ihre Vermählung mit ihnen zu feiern. Wenn ihr nicht so eng seid, reicht eine Karte nach der Hochzeit, in der du gratulierst und den beiden alles Gute wünschst.