Ich will meine Mutter nicht finanziell unterstützen – ist das egoistisch?

In letzter Zeit arbeitet meine Mama als Nanny. Sie ist Mitte 50 und geht daher so bald noch nicht in Rente . Mir wurde letztens aber klar, dass mein Bruder und ich daher ihre hauptsächliche „Rentenkasse“ sein werden. Ich bin wütend und frustriert, komme mir aber gleichzeitig egoistisch vor. Die Eltern meiner Freund:innen haben alle für die Rente gespart und Geld investiert. Wie beginne ich ein Gespräch mit meiner Mutter über ihre Rentenplanung und ihre generellen Finanzen, ohne frustriert oder enttäuscht zu wirken, weil sie so unvorbereitet da rangeht? Ich glaube, sie ist der Meinung, das restliche Geld von meinem Vater würde schon alles decken – wofür es ja gar nicht gedacht war, aber das scheint sie nicht zu verstehen. Sie will sogar, dass ich mich an den Kosten für ihre Zahnbehandlungen beteilige, die nicht von der Versicherung übernommen werden.