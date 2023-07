Ich liebe meinen Job, aber das Gehalt ist ein Witz – was kann ich tun?

Diese Verhandlung gehst du zum Beispiel so an: Gehen wir mal davon aus, du willst nächstes Jahr acht Prozent mehr verdienen. Bevor du im nächsten Jahresgespräch darum bittest, solltest du dich schon lange vorher mal mit deinem:deiner Vorgesetzten zusammensetzen. In diesem Meeting fragst du dann, was du zwischen dem jetzigen Zeitpunkt und deinem nächsten Jahresgespräch tun müsstest, um eine achtprozentige Gehaltserhöhung zu verdienen . Bitte dabei um messbare Werte, anhand derer du einschätzen kannst, ob das überhaupt möglich wäre. Glaubst du, das ginge, kannst du deinen Fortschritt im Laufe der nächsten Monate aufzeichnen und diese Daten deinen Vorgesetzten vorlegen. Bedenke aber, dass dieser Rat ziemlich allgemein ist und sich die Kultur und Details deiner Branche auf deine Herangehensweise an eine solche Verhandlung auswirken.