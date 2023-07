6 Frauen erzählen, warum sie endlich ihren Job kündigten

Größtenteils fühlt es sich außerdem leichter an, in einem Job zu bleiben, selbst wenn wir wissen, dass er nicht der richtige für uns ist. Vielleicht sogar, obwohl er sich auf unsere emotionale und körperliche Gesundheit auswirkt. Womöglich reden wir uns ein, es sei ja alles gar nicht so schlimm, und dass wir von Glück reden könnten, überhaupt einen Job zu haben. Oder wir nehmen uns vor, erst noch einen bestimmten Meilenstein zu erreichen, bevor wir dann kündigen . Manchmal wird die Situation dann aber so schlimm, dass wir keine andere Wahl mehr haben.