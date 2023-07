Der weniger erfüllende Job gab mir die Sicherheit, die ich brauchte

Größtes Verhandlungs-Bedauern: Das Unternehmen, bei dem ich gerade meine Arbeit beendet habe, hat uns nicht über die Änderung unserer Provisionsstruktur informiert. Als ich durch jemanden, der nicht einmal zu meinem Team gehörte, davon erfuhr, war ich wütend. Ich sprach mit unserer damaligen Chefin und sie bat mich, ihr eine E-Mail zu schreiben und ihr mitzuteilen, was ich meiner Meinung nach verdient hatte. In meiner E-Mail mit der Aufschlüsselung aller Verträge, die ich unterschrieben hatte, bat ich darum, die Provisionsstruktur als Zusatz in die Verträge unseres Teams aufzunehmen, wie es ohnehin der Fall sein sollte. Das kam nicht gut an. In einem einschüchternden Gespräch mit dem Geschäftsführer zog ich meine Forderung zurück und entschuldigte mich schließlich dafür, dass ich mich überhaupt zu Wort gemeldet hatte. Mir wurde gesagt, ich sei kein Teamplayer. Ich wies nicht darauf hin, dass es illegal ist, die Provisionsstruktur eines Teams zu ändern und sie ohne das Wissen der anderen zurückzudatieren, sondern entschied mich stattdessen zu schweigen, um meinen Job zu behalten und mich mit dem Führungsteam zu versöhnen. Merkwürdigerweise habe ich zwei Monate später meinen Job verloren, was meiner Meinung nach eine Reaktion auf diese Situation war. Sie haben nur versucht, sich mit der Zeit ein wenig von der Sache zu distanzieren, um ihr Gesicht zu wahren. Am meisten bedauere ich, dass ich so schnell einen Rückzieher gemacht habe, als es darum ging, die Provisionsstruktur in unseren Vertrag aufzunehmen, und dass ich nicht wusste, dass Provisionsstrukturen ein vertraglicher Anspruch sind – es ist wichtig, dass du klarstellst, wie die Provision berechnet wird und wann sie ausgezahlt wird. Wenn du im Verkauf arbeitest oder irgendeine Art von Bonusstruktur vereinbart wurde, solltest du jetzt überprüfen, was in deinem Vertrag steht.