Die Gefahr dabei, wenn Arbeit und „Wellness“ verschmelzen

Das kann man an Geschichten wie der von McKinney und an anderen aktuellen Beispielen sehen. In der New York Times erschien kürzlich ein Artikel mit dem Titel „ The Hottest Place to Network Is an Ice Bath “, in dem der Geschäftsführer von Daring Foods, Ross Mackay, über die hohe Fluktuation in seinem Unternehmen für pflanzliche Lebensmittel berichtet. Mackay sagt in dem Artikel, dass er „nur eine Lösung“ für dieses Problem sah. Nein, sie bestand nicht darin, den Leuten mehr zu zahlen oder die Arbeitszeit zu verkürzen, sondern… die Leute dazu zu bringen, gemeinsam in ein Eisbad zu springen. Nach sechs Minuten in einem eiskalten Bad sagte Mackay der Times: „Unsere Endorphine schossen durch die Decke und wir fühlten uns alle großartig.“ Das habe ihnen geholfen, die Herausforderungen in ihrem Unternehmen zu meistern.